شاهد.. دنيا سمير غانم تزور قبر والدها وتنهار من البكاء

السبت، 29-05-2021
01:01 م
نشرت صفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو
من زيارة
الفنانة دنيا سمير غانم
، لقبر
والدها الفنان الكبيرالراحل سمير غانم بعد
أيام من وفاته، والتي قامت بها صباح أمس، الجمعة 28 مايو.
وظهرت دنيا سمير غانم
في الفيديو ترتدي الأسود وتنزل من سيارتها
متجهة إلى حوش المقابر، وأمام قبر
والدها ظهرت تجهش بـ البكاء
، وأخرجت منديلًا من حقيبة
يدها، لتمسح به دموعها، التي لم تتمالك السيطرة عليها.
وتواجدت دنيا رفقة عمها حسام غانم، حيث ارتدت الملابس السوداء
أثناء الزيارة
، ودخلت في نوبة بكاء
شديدة فور
وصولها للمكان.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع
الفيديو، داعين للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة ولزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز
بالشفاء العاجل.