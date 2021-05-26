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رسميًا.. أمير قطر يدعو الرئيس السيسي إلى زيارة الدوحة

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ارشيفية
Native
الأربعاء، 26-05-2021 09:33 ص

وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارة الدوحة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، في بيان على “فيسبوك”: إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري”.
وذكر البيان أن “وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس (السيسي) رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين”.
من جانبه، طلب “السيسي” نقل تحياته إلى أمير قطر، معربًا عن “ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية القطرية”، ومشيرًا إلى “التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية”.
وأكد البيان، أنه “تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسئولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي”.
 

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