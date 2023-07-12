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السجن سنة لإعلامية شهيرة لهذا السبب.. وتخرج في فيديو للتعليق

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ديما صادق
الأربعاء، 12-07-2023 11:47 ص

 


قضت محكمة لبنانية بحبس الإعلامية ديما صادق لمدة سنة على خلفية دعوى قدح وذم مقدّمة بحقها من رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل.


وأعلن الوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، في تغريدة على "تويتر"، عن صدور قرار قضائي بحق صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.



ووفق بويز، فإن القرار "يحبس صادق سنة ويجردها من بعض حقوقها المدنية، ويلزمها بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر".



من جهتها، نشرت صادق فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تحدثت خلاله عن القرار القضائي، واعتبرته "سابقة"، ولفتت إلى أن الدعوى تقدم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها "عنصرية ونازية".


وأعلنت الإعلامية اللبنانية نيتها الطعن في الحكم.


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