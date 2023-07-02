فيديو.. الإعلامية أميمة بدري تفقد النطق بعد تعرضها لصدمة شديدة وتظهر تتحدث بالإشارة

كشفت الإعلامية
أميمة بدري ، في مقطع فيديو ، تعرضها لفقدان النطق والتحدث ، إثر مرورها بأزمة
نفسية
.
وظهرت أميمة في
الفيديو وهي تتحدث بصعوبة: "أنا تمام بس ادعولي، أنا مش عارفة أتكلم"،
كما ظهرت على وجهها ملامح البكاء الشديد خلال محاولتها التحدث.
وكتبت أميمة
تعليقا على الفيديو: "شكرا لكل حد بيسأل وبيطمن عليا بس ده حالي، وصوتي طلع
حبة الصبح مكانش في أي صوت، ولا حركة شفايفي ولسة تعبانة، فمش عارفة ولا قادرة
أتواصل قُلت أطمّنكم بحالي هنا أسهل. دعواتكم والحمد لله علي كل شيء".
وأرفقت
الإعلامية في منشور على حسابها في "فيسبوك" صورا لتقارير طبية عن
حالتها، ثم علّقت: "الحمد لله رب العالمين علي كل حاجة حصلت ليا، أنا بكتب وانا
مش قادرة لأطمنكم أنا روحت المستشفى، وعملت الأشعة المقطعية على المخ، الحمد لله
مفيش جلطة، بس للأسف فقدت النطق، بسبب إني زعلت جامد، ادعولي دعوة صادقة، أنا
محتاجة، لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني بس حرفيا مش قادرة من الصدمة".
July 1, 2023