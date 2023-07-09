عروس تفاجئ الجميع في حفل زفافها ببدلة رقص شفافة وترقص على أغنية أم كلثوم

شهد حفل زفاف غير تقليدي ظهور العروس وهي ترتدي بدلة رقص بدلاً من فستان الزفاف التقليدي، وفاجأت الجميع بأدائها لرقصة على أنغام "انت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم.

انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر العريس جالساً على كرسي خشبي، فيما تقف العروس أمامه مرتدية بدلة رقص أبيض عارية.

وفي مفاجأة للجميع، قامت العروس بالرقص على الأغنية الشهيرة وسط تشجيع وتصفيق الحضور.

ولم يتضح في الفيديو المتداول جنسية العريس أو العروس أو مكان إقامة حفل الزفاف، ولكن الفيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الناس حول هذا الحدث الغير تقليدي.

