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شاهد.. حريق ضخم يلتهم قاعة مهرجان الجونة قبل ساعات من افتتاحه

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حريق مهرجان الجونة
Native
الأربعاء، 13-10-2021 12:41 م


التهمت النيران قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، دون إعلان أسباب الحريق، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.
ويشار إلى أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، قد حددت غدًا الخميس موعدا لانطلاق دورته الخامسة.
وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما يلتهم قاعة البلازا المخصصة لافتتاح مهرجان الجونة.
ويعمل رجال الإطفاء على السيطرة على الحريق وإطفائه، ومن المتوقع أن يوضح القائمون على المهرجان تفاصيل الحريق وسبب الذي أدى إليه.

 

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