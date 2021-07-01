شاهد.. انهيار فتاة أثناء تنفيذ حد الجلد عليها لممارستها الزنا

الخميس، 01-07-2021
12:29 م
أظهر مقطع مصور لحظة انهيار امرأة
من الألم وسقوطها على الأرض
خلال تنفيذ حد الجلد
لها في إندونيسيا
لممارستها الزنا.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن حد الزنا
للمرأة
الإندونيسية تم تنفيذه لها ولشريكها في إقليم “آتشيه”، وهو ١٠٠ جلدة لكل منهما، حيث
يعتبر الإقليم هو الوحيد الذي يطبق العقوبات وفق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا
.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجلد
تم أمام العامة ونفذه مسؤولون
في “ولاية الحسبة” التابعة للشرطة.
وتحدثت الصحيفة عن أنه بجانب المرأة وشريكها، تم جلد الشخص
الذي وفر لهما غرفة لممارسة الزنا، لكنه جٌلد ٧٥ جلدة.
وأضافت أن عملية تنفيذ الحدود الشرعية شملت كذلك جلد شخصين
٤٠ جلدة لكل منهما لشربهما الكحوليات.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو: