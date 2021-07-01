الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

شاهد.. انهيار فتاة أثناء تنفيذ حد الجلد عليها لممارستها الزنا

07-2
ا
Native
الخميس، 01-07-2021 12:29 م

أظهر مقطع مصور لحظة انهيار امرأة من الألم وسقوطها على الأرض خلال تنفيذ حد الجلد لها في إندونيسيا لممارستها الزنا.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن حد الزنا للمرأة الإندونيسية تم تنفيذه لها ولشريكها في إقليم “آتشيه”، وهو ١٠٠ جلدة لكل منهما، حيث يعتبر الإقليم هو الوحيد الذي يطبق العقوبات وفق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجلد تم أمام العامة ونفذه مسؤولون في “ولاية الحسبة” التابعة للشرطة.
وتحدثت الصحيفة عن أنه بجانب المرأة وشريكها، تم جلد الشخص الذي وفر لهما غرفة لممارسة الزنا، لكنه جٌلد ٧٥ جلدة.
وأضافت أن عملية تنفيذ الحدود الشرعية شملت كذلك جلد شخصين ٤٠ جلدة لكل منهما لشربهما الكحوليات.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:











 

إقرأ ايضا

Screenshot_5-674x675-1

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

202011300226262626

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

أخبار متعلقة

d7e65eaf-79bf-4ea2-a7ff-4dbab8ed54c7

بالصور.. امرأة تلد 10 أطفال في بطن واحدة

1184

تعمدت إجهاض جنينها واحتفظت به في ثلاجة المنزل والسبب لا يتخيله عقل!

179602

أول دولة تعلن إلغاء الحج لمواطنيها هذا العام