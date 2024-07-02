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شاهد.. انقلاب زورق بفنان شهير في عرض البحر

تهامي
ا
الثلاثاء، 02-07-2024 02:38 ص

 

نشر الفنان أحمد التهامي، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه خلال عطلته الصيفية بأحد الشواطئ.

 

وخلال الفيديو ظهر أحمد التهامي، على ظهر زورق صغير يجره لانش بسرعة كبيرة في عرض البحر، وانقلب الزورق بالفنان بسبب السرعة العالية وشدة الأمواج.

وعلق أحمد التهامي، على هذا الموقف الخطير، بطريقة مضحكة عبر تطبيق انستجرام، قائلا: «شايفينك عايش ومقضيها والحقيقة…».

 

ولحسن حظ أحمد التهامي، أنه كان يرتدي لايف جاكيت في هذا الموقف قبل أن ينجرف مع الأمواج، ما ساعده على الطفو سريعا فوق سطح البحر.

 

 

أعمال أحمد التهامي

ويستعد الفنان أحمد التهامي، لعرض مسلسل كنبة حبشي، الذي يشارك في بطولته مع الفنان كريم عفيفي، وبدء تصويره مؤخرا.

ويشارك أحمد التهامي في بطولة مسلسل كنبة حبشي، مع كريم عفيفي، محمد ثروت، ملك قورة، ياسر الطبجي، توني ماهر، وتأليف نور الدين مهران، وإخراج محمد مصطفى.


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