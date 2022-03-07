شاهد.. المهرة البحرينية رفقة شقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي

الإثنين، 07-03-2022
11:22 ص
نشرت الفنانة المهرة البحرينية
وعدد من صفحات مواقع
التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ المهرة البحرينية
، رفقة رجل الأعمال المليونير
نجيب ساويرس وشقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحدى المناسبات العامة في شرم الشيخ
.
وظهرت المهرة وهي تلتقط صورة مه شقيقة الرئيس السيسي، ثم
ظهرت بعدها رفقة "ساويرس".
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل بشكل كبير مقطع فيديو
للمهرة، عبر صفحاتهم الخاصة، وظهرت المهرة وهي ترقص بحماس شديد على أنغام أغنية شعبية
وتتشارك رقصتها مع كافة الموجودين، وخلقت حالة من الجدل بفستانها الذي ارتدته في تلك
المناسبة.
شاهد فيديو المهرة البحرينية
مع شقيقة الرئيس بالضغط هنا
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