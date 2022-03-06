«المهرة البحرينية» تثير الجدل بوصلة رقص جريئة في أحضان «ساويرس»

الأحد، 06-03-2022
06:20 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة المهرة
البحرينية وهي تقدم وصلة رقص
، خلال حضورها أحد الأفراح على أغنية مؤدي المهرجانات حسن
شاكوش.
وظهرت المهرة البحرينية
في الفيديو المتداول، ترتدي فستانًا
أخضر اللون مفتوحًا عند ساقها وترقص شرقي في أحد الأفراح في مدينة شرم الشيخ
، إلى جانب
عدد من مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها مع رجل الأعمال، نجيب ساويرس
.
وتعرضت المهرة البحرينية
لانتقادات واسعة واتهمها البعض بأنها
تحاول لفت الأنظار إليها وتصدر التريند، كما انتقد البعض الفستان الذي كانت ترتديه،
ووصفوه بالجريء ويظهر مفاتن جسدها.