شاهد أول تسريب لـ شيرين من داخل المستشفى تستغيث بمحاميها مما يحدث معها

الأربعاء، 02-11-2022
07:51 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول تسجيل صوتي
مسرب للفنانة شيرين
عبدالوهاب من داخل المستشفى الذي تعالج فيه.
ووجهت "شيرين
" في التسجيل المنسوب لها، رسالة استغاثة
إلى محاميها ياسر قنطوش، حيث قالت : "مساء الخير يا أستاذ ياسر.. من فضلك
تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى.. لأنهم مضوني على ورق أنا مش عارفة ورق ايه
دا وأنا عايز اخرج من المستشفى".
وتابعت :" أنا الحمد لله بقيت كويسة وأنا بقالي 20
يوم هنا.. عايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك".
على الجانب الآخر، كشف ياسر قنطوش محامي شيرين
عبد الوهاب،
تفاصيل جديدة بشأن توقيعها على إقرارًا لاستكمال علاجها باختيارها في المستشفى.
وقال ياسر قنطوش: تم منع موكلتي من الخروج من المستشفى، على
الرغم من صدور تقرير من وزارة الصحة منذ أسبوع
لأنها لا تستوجب العلاج الإلزامي، ولذلك تم إرغامها على العلاج الاختياري في المستشفى، وهذا التوقيع يوجد به إكراه معنوي على شيرين
وضد رغبتها، لأنها تريد مغادرة المستشفى.
واستكمل ياسر قنطوش حديثه: بالرغم من صدور قرار بعدم الإلزام
بالعلاج لأن حالتها مستقرة، نطالب وزارة الصحة بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة- حسب وصفه-، وهذا
الاكراه المعنوي الذي تمارسه المستسقى على موكلتي.