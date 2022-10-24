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شقيق شيرين ينشر فيديو لها تتحدث عن حسام حبيب: علاقة سامة

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شيرين
Native
Teads
الإثنين، 24-10-2022 09:18 ص
شارك محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، مقطع فيديو من مداخلة سابقة للفنانة الغائبة وهي تتحدث عن أزماتها مع طليقها حسام حبيب في أحد البرامج التلفزيونية.

وعلق عبدالوهاب، على الفيديو، قائلا: "فعلا علاقة توكسيك.. Toxic، أي علاقة سامّة"، في إشارة منه إلى تفاصيل زواج شيرين من حسام حبيب.

وكانت عائلة شيرين عبدالوهاب قبل أيام، ذكرت أن شقيق شيرين كان اعتدى عليها بالضرب المبرح نتيجة تنازلها عن بلاغاتها ضد طليقها حسام حبيب، بعد أن رد الأخير لها جميع متعلقاتها.
شاهد الفيديو بالضغط هنا .
 

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