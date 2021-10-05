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شاهد.. أسلحة نادرة للبيع في معرض الصقور والصيد السعودي

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الثلاثاء، 05-10-2021 10:58 ص

كشف "معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2021" في المملكة، عن إصدارات نادرة من الأسلحة، وعيارات جديدة من الأسلحة ذات الشعبية الواسعة لدى هواة الرماية.
وفي إطار الإقبالات الكبيرة التي يهدها جناح الأسلحة من عشاق الصيد والمقناص، بدأت منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية، في تسلم طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم، إذ أن هذه المنصة توفر خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح، حيث يظهر السلاح في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح، كما  أن عملية الشراء متاحة حتى 15 ديسمبر المقبل، فيما يمكن للزوار معاينة الأسلحة من خلال شراء تذاكر دخول لمنصة الأسلحة، عبر المنصة الإلكترونية التي تتطلب تحديد يوم الزيارة ووقتها.
في حين تبدأ فترة تسليم الأسلحة والذخائر من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر لعام 2021، في مقر نادي الصقور السعودي.
 

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