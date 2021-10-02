لقطات من عزاء الأميرة هلا بنت عبدالله بن العزيز آل سعود

السبت، 02-10-2021
10:04 ص
استقبل أمس الجمعة الأمير السعودي متعب بن عبد الله وإخوانه
عدد من الأمراء والمواطنين الذين قدموا واجب العزاء
في وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
ونشر حساب “صور آل سعود” مقطع على “تويتر” أظهر توافد أمراء
ومواطنين إلى مكان العزاء
، حيث كان الأمير متعب في مقدمة مستقبليهم.
كما نشر حساب “صور آل سعود “صورة ظهر فيها الأمير متعب جالساً
في لحظة حزينة وخلفه صورة كبيرة لوالده الملك عبد الله.
وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن عن وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله
بن
عدالعزيز يوم الخميس الماضي.