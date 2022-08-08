فنان لبناني شهير يتخلص من حياته برصاصة في رأسه

لم تكن نهايات الفنانين ببعيدة عن نهايات أناس عاديون يواجهون صعوبات في الحياة، فيقررون التخلص من حياتهم بشكل مأساوي.لم يصدق الناس تلك النهايات بعد أن كانت مبهورة بحياة هؤلاء المشاهير الذي يعتبرهم الجمهور أنهم ينعمون بأجمل حياة.الممثل اللبناني إلياس رزق الذي كان يؤدي الأدوار الكوميدية بكل احتراف ويرسم الضحكة على وجوه الناس، لكنه رغم ذلك توفي عام 1986 منتحراً برصاصة أطلقها على رأسه، بعد مروره بالعديد من المشاكل المادية التي عانى منها.ومن بين الأعمال التي شارك فيها مسلسل "الدنيا هيك" الذي أُنتج في حقبة الثمانينيات وقدم من خلاله شخصية "عزيز السلمنكي".