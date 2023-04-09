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عروس تطلب الخلع بعد 15 يوم زواج: قالي دي مربيته وخاني معاها في بيتي

838
ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 09-04-2023 01:21 م

لم يكد يمر أسبوعان على زواجهما، حتى اصطحب الزوج سيدة تكبره بـ 15 سنة، مدعياً أنها "مربيته"، وأمر زوجته بخدمتها وحسن معاملتها.
ظلت الزوجة "شيماء. ع" تخدم السيدة، حتى اكتشفت أنها على علاقة غير شرعية بزوجها ويمارسان العلاقة المحرمة في غيابها.
"عمري ما شكيت فيه منذ زواجنا، وبشوفه يساعد كثير من السيدات كبار السن بمحل عمله".. بهذه الكلمات بدأت "شيماء. ع" دعوى خلع أقامتها ضد زوجها، صاحب شركة للاستثمار العقاري، قائلة في دعواها إنها اكتشفت استغلاله مكتبه لممارسة الرزيلة مع السيدات.
وقالت الزوجة، إنها تزوجت من رجل لا تعلم شيء عن عائلته، أعجبها وسامته وماله، وبعد اللقاء الأول عن طريق أحد الأصدقاء، اتفقا على الخطبة "طول مدة الخطوبة كان محترم ولطيف"، ثم انتقلا لعش الزوجية.
وبعد مرور 15 يوم فقط على الزواج، فوجئت الزوجة بشريك حياتها يدخل المنزل بصحبته سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، مبررًا "الدادة دي ربتني بعد وفاة أهلي.. هي مريضة ومحتاجة رعاية زي أمي"، وافقت الزوجة على استقبال ضيفة زوجها وعاملتها كأنها والدتها.
أضافت "شيماء" أنها بعد فترة بدأت تشعر بكثرة أعذار زوجها للخروج من المنزل، فراقبته في إحدى المرات إلى عقار، وعندما سألت "اكتشفت أنه يسكن مع مربيته.. طلعت عشيقته".

اكتشفت الزوجة أن زوجها على علاقة غير شرعية مع السيدة ولم يتزوجها، مضيفة "لما واجهته.. طردني وجاب عشيقته في بيتي"، طلبت الطلاق فرفض، لذا لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب الخلع في الدعوى رقم 1957 لسنة2021، وما زالت منظورة أمام المحكمة.
 

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