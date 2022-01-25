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عريس يصفع عروسته ويُطلقها في حفل الزفاف والأخيرة تتزوج ابن عمها في نفس اليوم

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الثلاثاء، 25-01-2022 10:12 ص

في واقعة غريبة، أقدم عريس على تطليق زوجته في حفل الزفاف بعد أن صفعها على وجهها، بسبب رقصها مع ابن عمها فما كان منها إلا أن قررت الزواج من ابن عمها في نفس اليوم.
وفي التفاصيل، فقد قررت عروس في ولاية تاميل نادو الهندية إلغاء زفافها بعد أن صفعها العريس على وجهها خلال الحفل، وذلك بسبب رقصها مع ابن عمها.
وقع الحادث في ولاية تاميل نادو الهندية، حيث قامت العروس بفسخ الخطوبة وإلغاء الزفاف بعدما حاول العريس إذلالها بصفعها أمام المعازيم.
والأكثر غرابة أن العروس قررت في نفس اليوم الزواج من ابن عمها الذي انتهى الزفاف بسببه، انتقامًا من العريس.
بعد الحادث، قدم العريس شكوى إلى مركز شرطة بانروتي، لطلب تعويض قدره 7 آلاف روبية لكح أنفقتها عائلته على ترتيبات الزفاف.
ذكر تقرير صحيفة تايمز أوف إنديا أن المشاكل بدأت أثناء رقص العريس والعروس بسعادة على أنغام الدي جي حتى انضم ابن عم العروس للزوج على حلبة الرقص.
بعد فترة وجيزة، جاء ابن العم بين الزوجين ووضع ذراعيه فوق كتفيهما، مما أغضب العريس الذي أبعد ابن العم والعروس بعنف عن بعضهما وصفع العروس.
 

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