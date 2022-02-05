السبت 05 فبراير 2022
توقيت مصر 17:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

أردوغان يعلن إصابته وزوجته بـ أوميكرون

بدولة إسلامية.. مرضى داخل مستشفى يقتلون مريضًا ويأكلون أحشائه(صور)

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان توضع الطفل ريان

بالصور.. طبيب ينتحر من الطابق السابع تاركًا رسالة صادمة

أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

ADS
 

مجزرة بالزمالك.. رجل أعمال يقتل زوجته وأبنائه وينتحر لشكه في سلوكها

61fdad96421aa964281f0b96
ا
Native
Teads
السبت، 05-02-2022 09:34 ص

أقدم رجل أعمال على قتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص داخل منزله في حي الزمالك بالقاهرة، وأصاب والدة زوجته ثم انتحر لشكه في نسب أبنائه وسلوك زوجته.
وتفصيلا، تلقت أجهزة الأمن بلاغا بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته واثنين من أبنائه وإصابة والدة زوجته، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث حيث تبين أن القاتل رجل أعمال، وأطلق الرصاص على زوجته وابنيه بسبب شكه في سلوك زوجته ونسب أولاده كما أصاب والدة زوجته.
وأوضحت التحريات أن المتهم وبعد ارتكابه جريمته انتحر حيث أطلق الرصاص على نفسه، فيما تم نقل والدة زوجته إلى المستشفى في حالة خطرة.
وينتظر رجال مباحث القاهرة استقرار حالتها الصحية لاستجوابها، كما قاموا بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.
كما قام فريق آخر باستدعاء شهود عيان لسماع أقوالهم حول الحادثة.
 

إقرأ ايضا

Flickr_-_nicogenin_-_66ème_Festival_de_Venise_(Mostra)_-_Basma_Hassan

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

1011325_0

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

download

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة