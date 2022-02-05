مجزرة بالزمالك.. رجل أعمال يقتل زوجته وأبنائه وينتحر لشكه في سلوكها

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أقدم رجل أعمال على قتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص داخل منزله في حي الزمالك بالقاهرة، وأصاب والدة زوجته ثم انتحر لشكه في نسب أبنائه وسلوك زوجته.

وتفصيلا، تلقت أجهزة الأمن بلاغا بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته واثنين من أبنائه وإصابة والدة زوجته، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث حيث تبين أن القاتل رجل أعمال، وأطلق الرصاص على زوجته وابنيه بسبب شكه في سلوك زوجته ونسب أولاده كما أصاب والدة زوجته.

وأوضحت التحريات أن المتهم وبعد ارتكابه جريمته انتحر حيث أطلق الرصاص على نفسه، فيما تم نقل والدة زوجته إلى المستشفى في حالة خطرة.

وينتظر رجال مباحث القاهرة استقرار حالتها الصحية لاستجوابها، كما قاموا بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

كما قام فريق آخر باستدعاء شهود عيان لسماع أقوالهم حول الحادثة.