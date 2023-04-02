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سعد الصغير يكشف مفاجأة عن طليقته.. وبسمة وهبة: انت كده راجل؟

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سعد الصغير وبسمة وهبة
Native
Teads
الأحد، 02-04-2023 10:49 ص

 

كشف الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير، حقيقة اتهام زوجته ووالدتها في محضر رسمى بسرقة مبلغ مالي 75 ألف جنيها وجواز السفر الخاص به ، قائلًا:" كذبت واتبليت عليها".

وقال المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة"، على قناتي "المحور" و"النهار"، مساء السبت: "الخناقة تمت في الشارع، وحصل خلاف بينهما، وعملت ليا محضر بالشرطة، فقمت باتهام والدتها بسرقة الفلوس، واتبليت عليها"، فعلقت بسمة وهبة :"انت إيه يا أخي؟.. انت مازوخي.. بتحب اللي يعذبك وتتذل".

وكشف الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، حقيقة الفيديو المسرب، وهو يضع المصحف ليقسم بعدم خيانته لزوجته برلنتي عامر الزوجة الثانية له.

وقال خلال حواره: "كان لازم أبرأ نفسي، ولكن لم أقصد أن ينزل هذا الفيديو للمشاهدين، وأؤكد أن زوجتي أيضًا ليست السبب في الفيديو"، لترد بسمة وهبة، "حد يصور نفسه كدا؟ أنت فنان ونجم"، معقبة:" انت كدة راجل؟..أنت بتهين نفسك".

 

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