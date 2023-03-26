رقم صادم.. حسن شاكوش يكشف تكلفة حفل زفافه





كشف حسن شاكوش خلال برومو برنامج العرافة عن تكاليف حفل زفافه، الذي تم مؤخرا.

وقال حسن شاكوش خلال البرومو، إن حفل زفافه تكلف 4 ملايين و200 ألف جنيه.

ويحل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ضيفان على الإعلامية بسمة وهبة في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير العرافة.

حسن شاكوش

ومن المفترض أن يتم عرض الحلقة على جزأين اليوم الأحد وغدا الإثنين، ويتطرق شاكوش خلال الحلقة عن تفاصيل حفل زفافه الأخير والفيديو الذي نشره عقب حفل الزفاف والذي وجه فيه اللوم على كثير من النجوم الذين لم يحضروا حفل زفافه.

كما تتحدث ريم طارق عن تفاصيل علاقتها بشاكوش وسر سجودها فى حفل الزفاف، بالإضافة إلى كواليس زفافها على شاكوش.

ريم ترد على سبب سجودها في حفل الزفاف

وردت ريم زوجة الفنان حسن شاكوش على انتقادات سجودها في حفل زواجها من مغني المهرجانات الشهير والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زوجة حسن شاكوش تفسير حركة سجودها في فرحها لتصريحات لبرنامج et بالعربي: "كنت واخدة عهد على نفسي إني أسجد بعد الفيرست لوك.. وحسن إنسان جدع ويستاهل".

وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني على واقعة سجود عروس الفنان حسن شاكوش، خلال حفل زفافهما أمس الجمعة، والتي أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حرية التعبير مكفولة للجميع.