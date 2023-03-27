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فنانة شهيرة ترد على حسن شاكوش:" جاهل.. لابس هدوم حريم"

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حسن شاكوش
Native
Teads
الإثنين، 27-03-2023 10:14 ص

 

 

ردت الفنانة شذى، علي تصريحات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عنها، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتبت شذى في منشور لها: “طب انت مستفز يا شكشك بدل كلمه مستفز بتعصبك ودكتورة بسمة وهبة علشان هي ست شيك قالتلك شذى فنانة زميلة علشان تجبر بخاطرك بس الحقيقه انت لا فنان ولا زميل بالنسبالي خالص انت مؤدي وبالنسبالي صوتك مزعج انما فنان زميل دي انا اعترض عليها بشدة ودي الحقيقة بس علشان دكتورة بسمة مؤدبة وانت ضيفها مقلتلكش الحقيقة”.

 

وتابعت شذى: “واصلا مينفعش تسأل مين دي مش علشان لازم تكون عارفني بيني وبينك اريح لو متعرفنيش وتعمل الشويتين بتوع ااااااه عارف اسمها و مش عارف أغانيها  ومال شكلها اتغير كده ليه و جو ٣ ورقات ده لان الرد موجود ما انا او محدش فاكرني و لا عرفني مش هيجيبوا كلامي و يعرضهولك يا جاهل”.

 

واضافت: “واصلا اسماء الاغاني اللي انت قولتها دي تتكتب على تكاتك متعملش فيها بيتهوفن والنبي  ومش معنى ان في هيصه الفتره دي على اللون ده ان انت واللي زيك صناع المزيكا في مصر ابدا والله انتوا فاضحنا في العالم كله بردائه المزيكا اللي بتقدموها”.

 

وعقبت كاتبة: “وعموما وعمليا ردك ملهوش دعوه خالص بالسؤال ولا فهمت منك حاجه ومش عيب انك تحضر قبل الحلقه عفوي وعلى طبيعتك دي لما تكون قاعد على مصطبه او واثق في ردودك الذكيه المنطقيه اللي هي مش موجوده اصلا ف إبقى حضر بعد إذنك علشان بدوخ المذيعين معاك.. ملحوظه الجاكت اللي كنت لابسه حريمي يا فنان”.

 

جدير بالذكر، أنه رد مغني المهرجانات حسن شاكوش، على الفنانة شذى بعدما انتقدته وقالت إنه لا يجيد الحديث، قائلا: "هي بتغني؟! هي دي مغنية؟! بتغني إيه؟! معرفهاش والله العظيم، أنتِ حافظة لها أغاني؟!".

 

وأضاف حسن شاكوش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»: «ربنا يتولاها، أنا مش مستفز زي ما هي بتقول، أنا بتكلم بطبيعتي، لكن أنا مبغلطش، ومش بحب أكون FAKE».

 

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