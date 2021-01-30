سر العلاقة المتوترة بين أصالة وشقيقتها ريم نصري: شتموا بعض قبل كدا

السبت، 30-01-2021
09:08 ص
المصريون
تصدر اسم "ريم نصري
" - شقيقة المطربة أصالة
نصري - اهتمامات الكثيرين بعد زواجها للمرة الثانية.
واستغرب كثيرون موقف أصالة
غير المفهوم وعدم تهنئة شقيقتها لكن لا يعرف الكثير أن مشاكل كبرى حدثت بين الاثنين.
ومن ضمنها أن ريم كانت تريد أن تغني لكن لم تجد من يشجعها وبخاصة أن شقيقتها أصالة
كانت رافضة دخولها للمجال الفني "للحفاظ عليها" حسب قولها ، وهو الموقف الذي أزعج ريم وبدأت في مهاجمة شقيقتها.
لكن خفت حدة الخلافات بعد وفاة شقيقهما أيهم قبل سنوات ، لكن عادت لتتجدد مرة أخرى بعد دفاع أصالة
عن سعد لمجرد على خلفية اتهامه بالتحرش ، حيث شنت ريم هجوما على أختها واصفة إياها بـ"فقدان الأصالة
" بسبب تضامنها مع فنان متحرش وعدم تضامنها مع وطنها سوريا.