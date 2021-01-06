حمادة هلال يثير قلق جمهوره بعد الحديث عن زوجته

الأربعاء، 06-01-2021
09:06 ص
المصريون
أثار الفنان حمادة هلال
موجة من القلق بين محبيه بعد حديثه عن إصابة زوجته أسماء سميح بمرض دون أن يكشف عن طبيعته.
وقال هلال في تدوينة عبر انستجرام: ربنا يشفيكي ويحفظك ويباركلي في عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي.
وأضاف: أسألكم الدعاء لأسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللي طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها .
وأضاف: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي.
ولم يعلن حمادة هلال
طبيعة مرض زوجته وسط تساؤلات من متابعيه ودعاءهم لها.
وأسماء سميح هي فلسطينية وتم الزواج بينها وبين حمادة هلال
عام 2009.