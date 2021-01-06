فنانة شهيرة: انتقلت للإقامة في ملجأ بعد قتل والدي وأنا عمري سنة واحدة

فنانة شهيرة: انتقلت للإقامة في ملجأ بعد قتل والدي وأنا عمري سنة واحدة

كشفت المطربة اللبنانية قمر عن الصعوبات التي حدثت لها في طفولتها وحتى وصولها لمرحلة الشهرة.



وقالت "قمر" في تصريحات تلفزيونية: حياتي كانت صعبة .. تم قتل والدي وكان عمري سنة واحدة فقط و والدتي تركتني بسبب ظروف صحية وقلة وعي وتعليم وتزوجت من رجل آخر.



وأضافت: انتهى بي المطاف لأعيش في ملجأ .

