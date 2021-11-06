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لطفي لبيب يعلن اعتزال التمثيل نهائيًا: «مش قادر أقف على رجلي تاني»

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لطفي لبيب
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السبت، 06-11-2021 09:21 م


أعلن الفنان الكبير لطفى لبيب، اليوم، اعتزاله التمثيل نهائيا، وذلك خلال تكريمه من قبل وزيرة الثقافة في حفل نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.
وقال لبيب، في تصريحات صحفية «ده نصيب، وأنا راضي بكل اللي يريده ربنا، وفعلا مش قادر أمثل تاني، ولا قادر أقف على رجلي بسبب جلطة أثرت على جسدي كله وبالتحديد الجانب الأيسر».
وأوضح لبيب، أنه مازال يتابع الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا عبر شاشة التلفزيون، مؤكدا أنه يعشق الفن وسيظل متابعا له حتى لو أن حالته الصحية لن تجعله قادرا على التمثيل.
وتم تكريم الفنان لطفى لبيب اليوم، في افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، كما تم تكريم كل من الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة سهير المرشدي، وتكريم اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ويتسلم الجائزة نجله المخرج أحمد الجندي، وتكريم اسم نهاد صليحة ويتسلم الجائزة ابنتها سارة عناني، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة.
 

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