12 كيلو.. ما علاقة عادل إمام بسرقة محل الأزهري للذهب؟

الثلاثاء، 02-02-2021
10:56 ص
المصريون
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالجدل بعد الكشف عن سرقة محل ذهب
بمدينة
المنزلة بمحافظة الدقهلية أمس، رابطين ما حدث بما فعله الفنان عادل إمام
والفنان
أحمد مظهر في فيلم "لصوص لكن ظرفاء".
حيث قام لصوص محل ذهب
بثقب السقف من شقة أعلى المحل سافر أصحابها خارج مصر.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى
إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة
المنزلة من مالك محل "الأزهرى" لبيع المصوغات بوسط المدينة، باكتشافه
سرقة
كمية من المشغولات الذهبية من المحل بلغت 12 كيلو ذهب.
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص، تبين أن اللصوص قاموا
بتقليد فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، وثقبوا فتحة بسقف المحل عن طريق الشقة
العلوية ونزلوا منها لسرقة
المحل.
وجرى تشكيل فريق بحث، حيث يقوم بتفريغ الكاميرات بالمحل والمنطقة المحيطة
لسرعة كشف تفاصيل الحادث وضبط الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة،
وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكشفت التحريات بعد معاينة الشرطة، أن اللصوص اقتحموا الشقة العلوية التي
غاب عنها أصحابها لسفرهم، وقاموا بثقب فتحة في أرضيتها، حيث تسلقوا منها عبر
الحبال إلى الأسفل، مستغلين إغلاقه للإجازة وسرقوا كميات كبيرة من الذهب.
واللافت في الطريقة التي اعتمدها السارقون، أنها نفس سيناريو
فيلم"لصوص لكن ظرفاء" الذي قام ببطولته الممثل الراحل أحمد مظهر،
والممثل عادل إمام
بداية السبعينيات.