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سب وقذف مرتضى منصور.. قرار جديد من القضاء بشأن نجم الزمالك السابق

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مرتضى منصور واحمد عيد
الخميس، 10-08-2023 11:48 ص


أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، استئناف النيابة على براءة أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق من تهمة سبّ وقذف مرتضى منصور، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت في القضية المرفوعة من مرتضي منصور ببراءة أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق حضوريًا بعدما تقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالغرامة.

وفي يناير الماضي، قضت محكمة جنح الاقتصادية، بتغريم أحمد عيد عبد الملك مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني في اتهامه بسب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، في وقت سابق، دعوى قضائية، يتهم فيها اللاعب السابق أحمد عيد عبد الملك بالسب والقذف له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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