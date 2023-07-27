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أزمة الزواج العرفي.. مستأنف الجيزة تلغي حبس لاعب الزمالك

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إسلام جابر
الخميس، 27-07-2023 12:49 م

 

ألغت محكمة مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار كريم طارق، حبس اللاعب إسلام جابر لاعب الزمالك السابق سنة، بتهمة سرقة ورقة زواجه العرفي.

 

وقبلت المحكمة استئناف اللاعب على حكم تأييد حبسه من محكمة جنح الهرم سنة، وقضت ببراءته من التهمة الموجهة إليه.

 

محكمة جنح الهرم، رفضت في 12 يوليو الماضي معارضة اللاعب، وأيدت حبسه سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بالمصاريف.

 

كانت محكمة جنح الهرم قضت في وقت سابق، على لاعب كرة بحكم "سنة مع الشغل والنفاذ"، مع إلزامه بالمصاريف، في قضية رقم 57069 جنح الهرم، بسرقة عقد الزواج العرفي.

 

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من فتاة في العقد الثالث من عمرها، يفيد اتهام لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

 

وبينت الفتاة في البلاغ أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة 6 أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة، وتابعت أنه عقب علم اللاعب بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

 

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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