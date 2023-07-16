



تطورات متلاحقة حدثت في قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد انتشار فيديو جرى بثه عبر قناة الزمالك يظهر فيه رئيس النادي السابق مرتضى منصور يتهم عامل بناء بـ"عمل سحر" للنادي في مباراة الأهلي الماضية.

وكان النادي الأهلي فاز على الزمالك ليلة الخميس الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الدوري العام.

واتهم مرتضى منصور عامل بناء يدعى رجب بحة بعمل أعمال السحر والدجل لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تسببت في الخسارة القاسية على الزمالك.

في السياق شهدت القرية وقوع أحداث متلاحقة، إذ تبين أن شخص يدعى "خلف" بعث برسالة إلى مرتضى منصور، يتهم فيها شخصًا يدعى رجب بحة بالقيام بأعمال السحر، وتبين لاحقًا أنه عامل بناء بسيط، حسب وصف الأهالي في القرية، ولا يعرف القراءة ولا الكتابة.

أفراد عائلة "علام" التي ينتمي إليها المدعو خلف تواصلوا مع رجب بحة وذهبوا إلى منزله لتقديم واجب الاعتذار عما بدر من "خلف" وتلفيق تهمة السحر.

وذكر حسين علام، أحد أقارب "خلف" أنه يعرف الحاج "بحة" منذ أكثر من 20 عامًا، وأنه رجل تقى ويحمل كتاب الله ولا يقبل الحرام مطلقًا، فهو يؤم المصليين فى صلاة الفجر، ومشهود له بالصلاح وحسن الخلق والبعد عن الرذائل.

وعن اتهامه بالسحر، قال بحة: "قسما بالله العظيم أنا ولا بعرف أعمل حاجة من الحاجات دي، واللي بيعمل الحاجة دي أصلا بيبقى راجل مشرك بالله. والشرك بالله ده بيبقى الناس ربنا نزع من قلوبهم الرحمة".

وكان مرتضى منصور خرج في تصريحاته عبر قناة الزمالك قائلا: "أنا مش هقول منشطات، بس في حاجة مش طبيعية، في واحد بعتلي رسالة لصورة الساحر اسمه رجب بحة، وطلع من الفيوم، بلد سيد عبدالحفيظ، ياريت حد من الفيوم يطلع يقولي مفيش حد بالاسم ده".

وواصل: "أنا كنت بلاعب الجن الأزرق، لكن الجن الأحمر مقدرش، برافو عليك يا سيد عبدالحفيظ، عمرو السيسي اتصاب بعد ما نزل ومسكنا الماتش، عشان الجن اشتغل".