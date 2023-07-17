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تطاول على مسؤول في الدولة.. إحالة مرتضى منصور للمحاكمة في قضية جديدة

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مرتضى منصور
الإثنين، 17-07-2023 09:57 ص

 

حددت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة 8 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات قضية اتهام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بسب وقذف موظف عام السيدة لمياء خيري رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.


وقامت رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم العديد من البلاغات ضده ومنها البلاغ الماثل، والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.


يذكر أن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية التي حملت رقم 113 لسنة 2023، المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لـ17 يوليو؛ لتقديم المستندات.


وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

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