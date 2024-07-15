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سبب انسحاب المقاتلة المصرية أمام نظيرتها السعودية

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الإثنين، 15-07-2024 11:45 ص

 

انسحبت المقاتلة المصرية إيمان بركة من نزالها ضد السعودية هتان السيف، الذي جرى الجمعة ضمن الجولة الثانية من الموسم الأول لدوري المقاتلين المحترفين "PFL"، كان نتيجة إصابة في القدم.

شاركت "بركة" في الجولتين الأولى والثانية وتعرضت لضربات قوية من منافستها السعودية، مما أدى إلى إصابتها.

و أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن "بركة" طلبت من مدربها والجهاز الطبي إبلاغ حكم النزال بعدم قدرتها على متابعة المواجهة مع نظريتها السعودية، وتم نقل المقاتلة المصرية إلى المستشفى فوراً لتشخيص حالتها بشكل دقيق.

بانسحاب بركة، حققت هتان السيف انتصارها الثاني على التوالي في دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، بعد فوزها بالضربة القاضية على المصرية ندى فهيم في شهر مايو من العام الجاري.

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