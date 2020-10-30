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سائقة أتوبيس مصرية في لندن: أنا فنانة

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نشوى إسماعيل
 
الجمعة، 30-10-2020 10:37 ص إيمان هاني

أكدت نشوى إسماعيل، سائقة أتوبيس مصرية في لندن، أنها تقيم في بريطانيا منذ 20 عامًا وعملت في مجالات مختلفة، عقب تخرجها من كلية الفنون الجميلة، متابعة:" أنا خريجة فنون جميلة، وأعمل فنانة تشكيلة لأكثر من 20 سنة في مجال تصميم المجوهرات والخزف ".
وأضافت إسماعيل، خلال اتصال لها عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عملها كسائقة حافلة في لندن أمر مرهق بدنيًا وذهنيًا، كون السائق مسئول عن أرواح الناس.
ولفتت إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا، حتى تمكنت من العمل كسائقة أتوبيس في بريطانيا، معقبة: "أنك تحصل على الرخصة ليس بالأمر السهل، لأننا أخذنا وقت طويل في التدريب".
وتابعت: "أنا اشتغلت 6 سنين في البرلمان البريطاني كنت بستقبل الرحلات التي تأتي للبرلمان، معقبة:" أنا فنانة و بحب التغير".


 

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