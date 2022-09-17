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زيادة كبيرة في مرتبات القطاع الخاص.. الدولة تنصر المواطنين وتعاقب المخالفين تفاصيل

زياده المرتبات
زياده المرتبات
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السبت، 17-09-2022 06:42 م نسمه عبد الوهاب
زيادة مرتبات القطاع الخاص .. تسعى الدولة جاهدة لتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء به وبذل كافة الجهود ليحيا حياة كريمة، وفي هذا السياق تأتي زيادة مرتبات القطاع الخاص، ومن المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص في زيادة مرتبات العاملين به، ورفع الحد الأدنى للمرتبات، مع بداية العام المقبل 2023.وتأتي زيادة مرتبات القطاع الخاص تطبيقًا لقرار المجلس القومي للأجور، عقب انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ اتخاذ قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للمرتبات لمدة عام.
وفعلت بعض الشركات الزيادات في المرتبات، فيما لم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، في ظل الظروف الاقتصادية، خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على بعض القطاعات، وتقدمت هذه الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات حينها.
 

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