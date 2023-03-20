



"انقذوني منه بيدمر كل اللي اتربيت عليه واتعلمته في بيت أبويا عايزني أشرب بانجو وأجهز له سجاير الحشيش هو ده راجل يؤتمن على مراته".. كلمات استغاثت بها سيدة من زوجها في دعواها التي طلبت فيها الطلاق للضرر أمام محكمة أسرة حلوان.

وقفت الزوجة، أمام محكمة الأسرة بجوار وكيلتها المحامية نهى الجندي تروي تفاصيل دعواها التي تحمل رقم 5476 انها تزوجت قبل 10 سنوات "زواج صالونات" بعدما توسط بعد الأقارب في ترشيحها له عندما كان يبحث عن عروس وحدث حينها القبول وتم الزفاف بعد فترة قصيرة من الخطبة حتى فوجئت في أول زواجها بأن زوجها "حشاش".

قالت الزوجة، أنها فور علمها بالكارثة لم تستطع طلب الطلاق خاصة انها مازالت عروس ولن يرحمها المجتمع فقررت استكمال حياتها علها تتمكن من اصلاح حال زوجها وابعاده عن المخدرات، مرت 10 سنوات زواج أنجبت خلالها 3 أطفال قائلة: "كانوا 10 سنين عذاب طول الوقت بيشرب حشيش وبانجو وكمان بيتي بقى مقر لـ قعدة الأنس وبيستقبل أصحابه يشربوا معاه حشيش وبانجو في بيتنا طول الوقت".

وأضافت قائلة أنها كانت تطلب منه دائما إدخاله مصحة لعلاجه من هذا الإدمان إلا انه كان يتشاجر معها ويؤكد لها ان ذلك ليس ادمانا قائلا: "ده كيف" كما انها كانت تعاني من عدم إنفاقه على المنزل وتلبية حاجات أطفاله خاصة أنه ينفق كل دخله من عمله في معرض سيارات على شراء المخدرات حيث كان يتقاضى راتب 5000 جنيه يعطيها منهم 1000 جنيه فقط للانفاق على المنزل والاطفال الثلاثة ويسرع لشراء حشيش وبانجو بـ 4 آلاف جنيه.

استطردت "سها" قائلة أنها كانت تفكر دائما في الانفصال لكنها كانت تخشى على أبنائها من فكرة الطلاق وتحملت إدمان زوجها طوال 10 سنوات وعدم تلبيته احتياجات المنزل المادية حتى حدث ما لم تتحمله قائلة: "عايزين أشرب بانجو معاه وأجهز له سجاير الحشيش" فطلبت منه تطليقها الا انه رفض ما دفعها لرفع دعوى أمام محكمة الأسرة بالطلاق للضرر.

قضت المحكمة في نهاية الجلسة بتطليق الزوجة للضرر .