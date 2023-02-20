نشر صوري عريانة على فيسبوك.. رنا ترفع دعوى طلاق وتكشف مفاجآت صادمة





دعوى طلاق رفعتها سيدة تدعى رنا.. هاربة من جحيم زوجها الذي تعدى عليها بالضرب أكثر من مرة، بل وسلط عليها سيدتين الأولى طعنتها بآلة حادة والثانية ألقت عليها مياه النار، ليس ذلك فقط بل أنه نشر صورها عارية عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكشفت السيدة عن مأساتها مع زوجها- حسب صدى البلد- قائلة «أنا شوفت اللي محدش شافه معاه»، حيث وقعت الزوجة ضحية لزوجها بعد أيام من الغزل وشهور من الرومانسية لتتبدل الأحوال وينتهي بها الحال إلى دعوى طلاق رفعتها للحصول على حقوقها الشرعية والهروب من جحيم زوجها.

تروي الزوجة رنا في قصتها ودعوى طلاق رفعتها ضد زوجها في محكمة الأسرة مأساتها قائلة: تزوجت قبل فترة قرابة عام من زوجي كريم، وكانت حياتنا مثالية ممتلئة بالرومانسية والغزل، فكان كريم يتغزل في مفاتني صباحا ومساء ويعاملني معاملة طيبة للغاية حتى تبدلت الأحوال مرددة «في يوم وليلة كل حاجة راحت وبقيت عايشة مع إنسان تاني».

وقالت رنا دبت المشكلات في شقتنا، وتغير زوجي وأصبحت الشتائم والألفاظ الخارجة بدلا من «الصباح والمسا»، فلم يمضي يوما إلا وتعرضت للضرب والإهانة بأبشع الطرق والأساليب والألفاظ، حتى أنه صفعني في أحد الأيام صفعة على وجهي شعرت بأن رأسي تحركت من أعلى جسدي.

الزوجة

وتضيف رنا في دعوى طلاق رفعتها ضد زوجها كريم، لم أشكو لأحد من اسرتي أو أسرته يوما وقررت تحمل الصعاب وحدي والإنتظار حتى تتبدل الأحوال، إلا أنه كان يزيد من الضرب والإهانة يوما بعد يوم، حتى جاء يوما ودخل على الشقة وجدني جالسة فقال لي «أنا قررت أطلقك خلاص ومش هقدر أعيش معاكي أكتر من كدة» فما كان مني إلا أن أستغيث بوالدته التي ردت قائلة «أنتم أحرار ماليش دعوة بيكم».

بالفعل طلقني كريم زوجي، وبعد أيام من طلاقي وجدت سيدة داخل توك توك ترتدي عباءة سوداء وأقتربت مني وقامت بطعني بآلة حادة وفرت هاربة ولم أشعر بنفسي إلا وأنا غارقة في دمائي وتم نقلي إلى المستشفى لتلقى العلاج.

لم يكتفي طليقي كريم بذلك إلا أنه قام بنشر صور عارية لي عبر أحد صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وفي أحد الأيام سمعت صوت جرس الشقة وحين فتحت الباب وجدت سيدة أمامي ألقت علي ماء النار وسمعت صوت طليقي يقول «يلا بسرعة قبل ما حد يشوفك».

وأختتمت رنا فى دعوى طلاق رفعتها على زوجها قائلة «حسبي الله ونعم الوكيل فيه»، أنا عايزة حقوقي الشرعية وبس.





