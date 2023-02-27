خيانة وأفعال شاذة.. صيدلانية تفضح زوجها المهندس أمام القاضي





شكّت الزوجة الصيدلانية في أخلاق زوجها وأنه يخونها، فقررت مراقبته لمدة عام كامل، بعد علمها بخيانته لها عبر الهاتف المحمول لتكون نهايتهم الزوجية داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس.

البداية عندما وقفت، رشا .ع، طبيبة صيدلانية في أحد قاعات محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها المهندس المعماري، بسبب الخيانة الزوجية فضلاً عن سوء أخلاقه المتدنية وإتيانه بأفعال غير أخلاقية حيث عبرت الزوجة قائلة جوزي بيحط ميكب و يلبس هدومي بالليل وانا نايمة".

جلست الزوجة في منتصف غرفة قاعة المحكمة تشكي للقاضي مأساتها والدموع تنهمر من عينها، جوزي بيخوني ومش قادرة أتحمل العيش معه بعد جواز دام ما يقرب من 5 سنوات حتى اكتشفت خيانته عبر الهاتف المحمول.

وتابعت الطبيبة، قررت التأكد من خيانة زوجي، وقررت الإستيلاء على الهاتف المحمول الخاص به أثناء استغراقه في النوم وبدأت في تفتيش الهاتف المحمول حتى عثرت على صور غير أخلاقية على هاتفة فضلاً عن تسجيل مكالمات.

وأضافت، قررت أواجه زوجي بخيانته، وأثناء خروجه من المنزل ومعه شنطة سوداء أخبرته بخيانته وقلت له:"انت رايح فين دلوقتي"، وعندما أخذت الشنطة وجدت بها قميص نوم، واكتشفت خيانته واعترف أمامها بخيانتها.

تصمت الطبيبة برهة من الوقت، وتعود لحديثها: "جوزي خاني بعد 5 سنين جواز، حسبي الله ونعم الوكيل انا عايزة اطلق".

أجلت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، الدعوى لجلسة 22 مارس لإعادة الإعلان وعرض الصلح بينهما.