زوجة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف سبب سجودها في حفل الزفاف

خرجت زوجة الفنان حسن شاكوش، عن صمتها وردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب قيامها بالسجود خلال حفل زفافهما الذي أقيم يوم الجمعة الماضية.

وقالت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات، في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"،أن سجودها في الفرح لم يكن تصرفا وليد اللحظة، رافضة اتهامها بالبحث عن "تريند".

وتابعت : "دي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا، ومفيش حد يقدر يضحك على ربنا".

وأضافت "أنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني".

من جانبه علق حسن شاكوش: "مش بتسيب فرض من الصلاة".