زنزانة انفرادية وقراءة قرآن.. تفاصيل حياة سعد لمجرد داخل السجن في فرنسا





كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي " سعد لمجرد" ، عن حياته في السجن ، بعدما قضت محكمة الجنايات بباريس بسجنه ست سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وقالت المصادر في تصريحات لصحف محلية ، أن لمجرد لا يستفيد من أي معاملة خاصة ، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي كمسجون ، بتوفير التدفئة والتليفزيون ، حيث يقبع في زنزانة انفرادية بسجن لاسانتي بباريس.

وأوضحت المصادر ، أنه رغم وضعه في زنزانة انفرادية إلا أنه يسمح له بالمشي يوميا بين النزلاء الآخرين ، ويٌتاح له التحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم .

وأكدت ، أن سعد لمجرد يقضي أيامه في الصلاة وقراءة القرآن ، في انتظار مرحلة الاستئناف ، التي لم يتحدد موعدها حتى الآن.

يشار إلى أن " سعد لمجرد" استأنف الحكم الصادر ضده يوم 27 فبراير، بعد محاكمة صوت فيها 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين أنه مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب وحكم عليه بالسجن ست سنوات.