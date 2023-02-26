مذيعة تفجر مفاجأة عن سعد لمجرد بعد حكم حبسه: فعلها مع مغربيات





كشفت الصحفية بإذاعة "مونت كارلو" حنان عبد الله، مفاجآت في قضية المغني المغربي سعد لمجرد بعد حبسه.

وقالت حنان عبد الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الحكم بحبس سعد لمجرد 6 سنوات هو حكم صادم في حق الفنان المغربي.

وأشارت إلى وجود فتيات مغربيات تعرضن للقصة نفسها من الفنان ذاته وهو ما يؤكد وجود سوابق شخصية له في مثل هذه الممارسات.

وتابعت "سعد لمجرد لديه وجهان سعد الفنان والوجه الآخر هو الوجه الإنساني".

وأضافت : "هناك ملفات مشابهة لقضية سعد المجرد ولم يبت فيها القضاء الفرنسي قرار حتي الآن".

