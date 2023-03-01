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استبعاد زوجة تامر حسني من مؤتمر نسائي بسبب دفاعها عن سعد لمجرد.. وترد

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بسمة بوسيل
Native
Teads
الأربعاء، 01-03-2023 10:06 ص


 

وقعت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل في ورطة وذلك بعد إعلان اللجنة المنظمة لفعاليات "هي تقدر" عدم تكريمها، بسبب تضامنها مع الفنان سعد لمجرد بعد صدور حكم بسجنه في قضية اغتصاب.

 

وأكد البيان المنشور عبر حساب المؤتمر على موقع "إنستجرام"، إلغاء استضافة بسمة بوسيل، لأن "المؤتمر بعيد كل البعد عن أي شخص يحرض ويشجع على العنف ضد المرأة"، وقال إن المنظمة الداعمة للمرأة ستستضيف "فقط من يحترم النساء".

وردت بوسيل عبر خاصية الستوري، مؤكدة أنها هي التي انسحبت من المؤتمر، وقالت: "انسحابي كان بسبب أنني لا اتشرف بأن أكون جزء من برنامج لا يحترم حقوق الإنسان لأنه يحترم حقوق المرأة".

 

وأضافت: "ردا على سوء التفاهم اللي حدث بسبب آخر ستوري مني أنا أكيد ضد أي تحرش أو اغتصاب لأي سبب مهما كانت الظروف، وما أقبلش على بناتي أو نفسي حاجة زي كده.. أنا كنت بتكلم على قصة واحد وواحدة هي نفسها اعترفت انها طلعت معاه الأوضة لوحدها فالمفروض دي حاجه تنافي عاداتنا وتقاليدنا وشايفين الرجل مذنب والست لا عشان هو مغربي وعشان فعلا في عنصرية ضد العرب في البلاد الأوروبية وأكيد القضاء هياخد مجراه".


 

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