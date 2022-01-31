رهف القنون تخلع ملابسها السفلية وتظهر منطقة حساسة بشكل صادم

الإثنين، 31-01-2022
10:15 ص
تواصل الناشطة السعودية
الهاربة واللاجئة في كندا رهف القنون
، إثارة الجدل
بعد أن دخلت إلى طريق الإباحية، فلم يتوقف لهثتها في طريق الرذيلة التي سعت إليها
تحت مسمى "الحريات النسوية"، عند إنجابها من صديقها وتخليها عن طفلتها،
بل دخلت الإباحية رسميًا عبر عرض صورها العارية
من أجل المال.
وفي أحدث صورها نشرت فيديو قصير على خاصية القصص السريعة
"الستوري" ظهرت فيه وهي تنحني بشكل صادم وتستعرض مؤخرتها وهي ترتدي
البيبي دول الفاضح.
وأشارت الى ان هناك صورا مثيرة للجدل أكثر وذلك على الموقع الاباحي الذي
تعمل معه حيث تنشر محتواها، وهو ما صدم الجميع مؤكدين أنها لم يعد لديها خطوط
حمراء ولا تحترم عاداتها وتقاليدها القديمة التي تربت عليها.