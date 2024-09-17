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رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل

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الثلاثاء، 17-09-2024 01:44 م


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن آخر تواصل بين المقربين من أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأسرة ضحيته، كان منذ أسبوعين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك عرض بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لأسرة الضحية للتنازل عن القضية، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق، وسوف يتم إجراء محاولات أخرى لإنهاء الأمر".

وأضاف أمير هشام: "فتوح مستاء من تعامل إدارة الزمالك في أزمته، واللاعب لن يخوض السوبر الإفريقي وقد يتواجد مع البعثة كنوع من تغيير الأجواء خاصةً أنه يعيش حالة نفسية سيئة".

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