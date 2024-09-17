رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج
"+90"، أن آخر تواصل بين المقربين من أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول
لكرة القدم بنادي الزمالك وأسرة ضحيته، كان منذ أسبوعين.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار:
"كان هناك عرض بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لأسرة الضحية للتنازل عن القضية،
ولكن لم يتم التوصل لاتفاق، وسوف يتم إجراء محاولات أخرى لإنهاء الأمر".
وأضاف أمير هشام: "فتوح مستاء من تعامل
إدارة الزمالك في أزمته، واللاعب لن يخوض السوبر الإفريقي وقد يتواجد مع البعثة
كنوع من تغيير الأجواء خاصةً أنه يعيش حالة نفسية سيئة".