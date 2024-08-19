



شهدت قضية اتهام نجل الفنان أحمد رزق تطورات جديدة، كشفتها أسرة عامل الدليفري ضحية الحادث.

وقال عم الضحية ، إن أحمد رزق تواصل معهم هاتفيا، وأخبرهم بعزمه على عقد جلسة صلح ودفع الدية الشرعية.

وأضاف عم الضحية أن أحمد رزق وعد بسداد مبلغ الدية الشرعية على دفعتين، بحيث يدفع الجزء الأول فورًا، ويُحرر شيك بالجزء الثاني.

وأوضح عم الضحية أنه أبلغ الفنان بأن القرار ليس بيده وحده، ودعاه لمهلة من أجل استشارة محامي الأسرة بشأن الضمانات المطلوبة لدفع الجزء الثاني.

وفي وقت سابق، كشف التقرير الطبي أن الضحية كان يعاني جروحا في الرأس والجبهة وشقا حنجريا، بالإضافة إلى عدة إصابات ظاهرية أخرى.

وقررت النيابة إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه، في حادث تصادم دراجتين ناريتين في منطقة السادس من أكتوبر ووفاة عامل توصيل.