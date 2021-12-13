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رغم طلاقهما.. بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن شيرين وحسام حبيب

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بسمة وهبة
Native
Teads
الإثنين، 13-12-2021 10:03 ص

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة شيرين بإعادة النظر في علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، موضحة:«شيرين ست حساسة عايشة بفطرتها وسجيتها واتكلمت وحكت عن زعلها الشديد على قد الحب اللي جواها، واعترفت أنها تحبه، وأحب أقولكم كمان حسام بيحب شيرين، ومش معنى إنه مطلعش يتكلم عن اتهامات البعض له من الناس اللي بتزيط في الزيطة يبقى كلامهم صح».
وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «حسام يقدر يدخل في أي وقت، لكنه مش عاوز مشاكل عشان بيحب شيرين وعاوز يسيب لشيرين مساحة تطلع اللي جواها».
وتابعت بسمة وهبة، : «ليه نحكم على هذا الحب بالإعدام ونتسرع ونقول إنها مينفعش ترجع وكل واحد يقول رأيه ولو إحنا بنحب شيرين ونقولها خدي وقتك وواجهي مشاكلك واقعدي معاه، انتي ياما أحاسيسك ومشاعرك وصوتك صالحوا ناس على ناس، ومن حق شيرين علينا النهاردة نقولها شوفي سعادتك فين وبلاش نفتح المواضيع ونكبرها عليها».
وواصلت بسمة وهبة، أن شيرين تحب حسام حبيب لكنها موجوعة"، وهو يلتزم الصوت لأنه يحبها: "عاوز إنك ترتاحي": أعشقك وعاوزاكِ تفكري وتسألي نفسك عن الحاجات الحلوة منه تجاهِك يمكن حسام عنده ظروف ويمر بظروف نفسية زيك».
وأوضحت:«خدي قراراك بعيد عننا، بلاش تاخدي من حد نصايح، لا ولا الجمهور ولا المحيطين بيكِ اسمعي إحساسك ومشاعرك انتي، انتي أكتر واحدة تقدري تحكمي على مشاعرك، وحلق شعرك أقوى قرار شجاع لأنثى على وجه الأرض».
وواصلت: «اوعي تفتكري إنك لما تعيشي من غير الإنسان اللي هتحبيه هتكوني مبسوطة، ممكن تبقي مرتاحة بس مش هتكوني سعيدة».
وأتمت: متسمعيش كلام حد واسمعي كلام قلبك وساعتها ممكن تحصل المعجزة اللي قلتي عليها وارجعي لحسام حبيب لأن محدش بيفرح في الخراب ولما هتفتحي معاه صفحة جديدة محدش هيحاسبك».
 

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