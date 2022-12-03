رسميًا.. السعودية تستخوذ على أكبر 6 شركات مصرية

السبت، 03-12-2022
11:11 ص
استحوذ
الصندوق السيادي السعودي
على أكبر 6 شركات مصرية في صفقات إجمالية بلغت 27.9 مليار
جنيه.
شركة
بي تك
أعلنت
شركة "بي تك" المصرية، عن استثمار جديد من قبل الشركة السعودية المصرية للاستثمار
والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي
).
وبحسب
بيان فإن الشركة السعودية المصرية للاستثمار ستقوم بشراء حصة أقلية بنحو 34% في شركة
"بي تك" من صندوق شركاء التنمية الإفريقي الثاني التابع لشركة شركاء التنمية
الدولية، حيث تم الاستحواذ بقيمة تقريبا بلغت 3 مليار جنيه مصري.
شركة
موبكو للأسمدة
استحوذ
الصندوق السيادي السعودي
، على حصة 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"
الحكومية، بعد شراء حصص مملوكة لجهات حكومية، بقيمة بلغت 7.1 مليار جنيه تقريبا.
شركة
إي فاينانس
استحوذ
الصندوق السيادي السعودي
على نحو 19.8% من أسهم شركة "إي فاينانس" المتخصصة
في المجال التكنولوجي بقيمة بلغت 7.5 مليار جنيه مصر.
الإسكندرية
لتداول الحاويات
باعت
القابضة للنقل 297.95 مليون سهم من أسهم الاسكندرية لتداول الحاويات بقيمة اجمالية
3.02 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد8.11 جنيه.
أبو
قير للأسمدة
استحوذت
السعودية على حصة نحو 19.8% من أسهم الشركة، وهي نسبة تضاف إلى استحواذ إماراتي سابق
بنحو 21.5% من أسهم الشركة، بقيمة بلغت تقريبا 7.3 مليار جنيه مصر.
شركة
إيبيكو للصناعات الدوائية
استحوذ
الصندوق السيادى السعودى، عبر شركته التابعة "السعودية المصرية للاستثمار"،
على %4.7 من أسهم "المصرية الدولية للصناعات الدوائية" (إيبيكو) -تعادل نحو
4.7 مليون سهم- بقيمة تخطت 140 مليون جنيه.