رسميًا.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

الخميس، 09-11-2023
11:02 ص
يبحث الكثير أسعار السجائر
الجديدة، خاصة بعد إعلان أن أحد البنوك الخاصة سيضخ اعتمادات دولارية للإنتاج، وفقا لما أكده إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر
، مشيرًا أن سعر السجائر
وفق الفئات جاء كما يلي بعد زيادة سعرها اليوم كالتالي:
بوكس 10 بـ 20 جنيهًا.
كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا
كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.
كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.
بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا.
كليوباترا سوبر 27 جنيهًا.
مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.
مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.
كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.
ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.
فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.
أسعار السجائر
الجديدة
الفئة الأولى الشعبي، 31 جنيها، بعد 55 جنيها أي أنها ستتراجع 24 جنيها.
الفئة الثانية الـ إل إم، بـ 45 جنيها.
الفئة العليا الثالثة بـ65 جنيها بعد 90 جنيها.