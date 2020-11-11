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رد ناري من عبلة كامل بعد أنباء إصابتها بالسرطان: امتى هتخافوا ربنا وتتقوا الله؟

عبلة كامل
رد ناري من عبلة كامل بعد أنباء إصابتها بالسرطان: امتى هتخافوا ربنا وتتقوا الله؟
 
الأربعاء، 11-11-2020 08:25 ص المصريون
نشر مقربون من الفنانة عبلة كامل رسالة كتبتها بخط يدها بعد إعلان مواقع صحفية عن إصابتها بمرض السرطان خلافا للحقيقة.

وقالت عبلة في رسالتها: عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده.

وأضافت: أتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية".
واختتمت قائلة: "باشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وباحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".
 

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