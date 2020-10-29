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فاشينيستا كويتية شهيرة تصدم الجميع وتعلن إصابتها بالسرطان

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فرح الهادي
 
الخميس، 29-10-2020 05:34 م محمد فضل

صدمت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإصابتها بورم سرطاني اكتشفت لاحقا أنه حميد، وذلك بعد فترة إعياء لم تذهب فيها إلى الطبيب، موضحة أن حالتها الصحية الآن جيدة عن السابق.
ونشرت الهادي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” مقطع فيديو روت خلاله تفاصيل مرضها الفترة الماضية، قائلة: “من فترة قصيرة خلينا نقول شهر ونص تقريبًا حسيت إن أنا فيني شيء بس حسيت أنو مجرد وسواس وماله داعي أعمل فحص أو أروح لدكتور لأنه مجرد وسواس”.
وتابعت الفاشينيستا الكويتية: “ما اهتميت بصحتي وما ركزت وكملت لأن حياتي مليئة بالأشغال وبعدين مر أسبوعين فحسيت إنه لازم أروح عند الدكتور أسوي فحص لأنه صار مو مجرد وسواس وكل هذا هم مع نفسى وما حبيت إنى أقول لأحد.. ما حبيت إن أحد يشيل همي وما كان شيء ناقصني بحياتي الحمد لله”.
وأردفت: “اكتشفت بهذه الفترة إنه ما فى أغلى من الأهل والأصحاب قعدت أفكر بأمي وبزوجي ما أدري شنو أقول لهم والمشكلة إنو وضعى صار جد مو واحدة قاعدة توسوس ومو كنت قايلة لأحد وكنت عايشة هذه المراحل وحدى مراحل الخوف والتوتر والقلق ما أدري شنو أتوقع”.
واختتمت: “هذه الظروف كنت عايشتها بروحي ما كنت أبغى أعرف أحد وعملت فحص كامل عند الدكتورة والحمد لله الحمد لله يا ربي طلع ورم حميد”.
 

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