بعد التحقيق معهما في لبنان.. إخلاء سبيل شيرين وحسام حبيب

كشفت صحفية لبنانية، تفاصيل استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، للتحقيق بعد زيارة الفنان فضل شاكر.

وقالت: "استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق، وبناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء، في مكان إقامته بمخيم عين الحلوة".

وتابعت الصحفية عبر حسابها على فيسبوك: "جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية".

وواصلت: "بحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم".