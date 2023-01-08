بيان كويتي غاضب يطالب مصر بمحاسبة رجال الأمن المعتدين على طلاب الإسكندرية

الأحد، 08-01-2023
01:11 م
أعربت وزارة الخارجية الكويت
ية عن استياء ورفض دولة الكويت
الشديدين لما قام بعض رجال الأمن المصر
يين بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة الكويت
يين
الدارسين في مدينة الإسكندرية
.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه في إطار متابعتها لواقعة
المشاجرة التي حدثت فجر أمس السبت بين عدد من الطلبة الكويت
يين الدارسين في مدينة الإسكندرية
في أحد المجمعات التجارية في المدينة والذين تم الإفراج عنهم جميعا عصر يوم أمس، قام
نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي بالتواصل مع سفير جمهورية مصر
العربية الشقيقة
لدى دولة الكويت
أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصر
ية حيال
اعتداء بعض رجال الأمن على بعض الطلبة، حيث نقل السفير العتيبي استياء ورفض دولة الكويت
الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة.
وأضاف البيان أن نائب الوزير طالب بسرعة قيام السلطات المصر
ية
المعنية وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه
الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه
التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت
وجمهورية
مصر
الشقيقة.
وذكر أن نائب الوزير أبلغ السفير المصر
ي بأن وزارة الخارجية
ستتابع بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت
في القاهرة ما ستتخذه السلطات المصر
ية من إجراءات
بهذا الخصوص.